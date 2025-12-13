Арциз в Одесской области остался без света на целую неделю, - мэр

"Вижу некоторые комментарии относительно ожиданий на быстрое подключение света. Поэтому хочу внести некоторые разъяснения. В городе Арциз по данным от энергетиков ожидать подключения в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит", - написал он.

По словам Парпуланского, несколько лучше ситуация может быть для сел и военного городка. Однако пока прогноз тоже неудовлетворительный.

"Относительно водоснабжения - будем подавать по графику, который мы опубликовали ранее", - добавил мэр Арциза.