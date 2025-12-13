RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Арциз в Одесской области остался без света на целую неделю, - мэр

Фото: лучшей может быть ситуация в селах (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В городе Арциз Одесской области света может не быть в течение недели. Все из-за ночной атаки РФ по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Арциза Сергея Парпуланского.

"Вижу некоторые комментарии относительно ожиданий на быстрое подключение света. Поэтому хочу внести некоторые разъяснения. В городе Арциз по данным от энергетиков ожидать подключения в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит", - написал он.

По словам Парпуланского, несколько лучше ситуация может быть для сел и военного городка. Однако пока прогноз тоже неудовлетворительный.

"Относительно водоснабжения - будем подавать по графику, который мы опубликовали ранее", - добавил мэр Арциза.

Удар РФ по энергетике

Напомним, что в ночь на 13 декабря россияне нанесли ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких областях Украины.

В результате обстрелов без света остались потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

На данный момент известно, что в Одессе ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии, воды и отопления. При этом глава ГОА Сергей Лысак уточнил, что делать прогнозы пока еще рано.

Подробнее о последствиях ночной атаки РФ по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеОтключения света