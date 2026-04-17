Арсеналы пустые: США откладывают поставки оружия в ЕС, а значит и в Украину

07:14 17.04.2026 Пт
Из-за Ирана Штаты не могут быстро обновлять запасы и обеспечивать покупателей боеприпасами
aimg Филипп Бойко
Фото: ракетный комплекс Patriot (Getty Images)

Соединенные Штаты начали задерживать поставки вооружения своим европейским союзникам. Причиной стало критическое истощение американских запасов из-за затянувшейся войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Reuters.

Читайте также: Переговоры между США и Ираном могут затянуться на полгода, - Bloomberg

Задержки касаются контрактов, которые были подписаны и оплачены заранее, говорят источники агентства. Речь идет о нескольких государствах, которые занимают стратегически важные позиции на континенте.

Наибольшее беспокойство выражают в Балтийском регионе и Скандинавии. Именно эти страны имеют общую границу с РФ и поставки оружия для них - это вопрос безопасности. Конечно, Европе приходится делиться оружием и с Украиной, поэтому задержка негативно отразится на всех.

Оружие покупали в рамках программы Foreign Military Sales (FMS) - это официальный механизм, где правительство США выступает посредником. Но даже государственные гарантии не спасают от дефицита. США уже уведомили союзников о задержках.

Истощение запасов: от Украины до Ирана

Арсеналы США не безграничны, а война против Ирана, которая началась с массированных авиаударов 28 февраля, стала "последней каплей". Но проблемы начались гораздо раньше.

Американские запасы сокращались постепенно:

  • с 2022 года - из-за помощи Украине в отражении российской агрессии;
  • с конца 2023 года - из-за военной поддержки Израиля в Секторе Газа;
  • с начала 2026 года - из-за прямого столкновения с Тегераном.

Особый дефицит наблюдается в сегменте систем ПВО. Тегеран выпустил сотни ракет и дронов по странам Персидского залива и для их перехвата США массово используют ракеты PAC-3 Patriot. Это именно те перехватчики, которые критически необходимы Украине для защиты от российской баллистики и европейским странам для сдерживания РФ.

Дипломатическое напряжение и "претензии" Вашингтона

В европейских столицах растет раздражение и чиновники жалуются, что задержки ставят их в затруднительное положение. Некоторые уже призывают переориентироваться на оружие исключительно европейского производства.

США годами давили на партнеров по НАТО, чтобы те покупали именно американское. Теперь Вашингтон не может выполнить собственные обещания.

У Белого дома чиновники обвиняют Европу в пассивности. Они утверждают: оружие нужно на Ближнем Востоке, потому что европейцы не помогают США и Израилю открыть Ормузский пролив.

Какова ситуация с американским ВПК и ракетами для ПВО Украины

Из-за большого количества заказов и собственных потребностей Трамп рассматривает возможность привлечь автопроизводителей для производства оружия. Американские оборонные чиновники обсуждают привлечение производственных мощностей с General Motors и Ford Motor.

На фоне кризиса в поставках оружия США в Европе решено акцентировать усилия на собственном производстве необходимых боеприпасов, в том числе для помощи Украине. По оценкам еврокомиссара по обороне, РФ по-прежнему производит значительно больше вооружений, чем страны Евросоюза.

В то же время ВСУ вынуждены осторожно расходовать запас ракет для систем Patriot. Из-за интенсивности российских атак военные вынуждены экономить боеприпасы.

На днях Владимир Зеленский сказал, что в Украине сейчас критический дефицит зенитно-ракетных комплексов Patriot. Оружия у Киева будет еще меньше в случае, если война затянется.

Секреты оружия Ким Чен Ына: эксперты разобрали ракеты КНДР, которыми бьет Россия
