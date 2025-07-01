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Ароматный пирог с вишней без дрожжей: рецепт вкусного летнего десерта

Вторник 01 июля 2025 07:45
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Ароматный пирог с вишней без дрожжей: рецепт вкусного летнего десерта Рецепт вкусного вишневого пирога (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Алекс Миль

В разгар сезона свежих ягод стоит приготовить легкий пирог с вишней. Он имеет минимальный набор ингредиентов, простой процесс приготовления, а сочная начинка делает этот десерт идеальным выбором для летнего чаепития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Торфяной пирог с вишней: простой рецепт

Для теста понадобятся такие ингредиенты:

  • мука - 400 г
  • какао - 4 ст.л
  • сахар - 100 г
  • щепотка соли
  • холодное сливочное масло - 200 г

Для начинки:

  • творог - 500 г
  • яйца - 4 шт.
  • сахар - 150 г (можно брать заменитель эритрит)
  • сметана - 100 г (15 %)
  • крахмал - 2 ст.л (можно кукурузный)
  • ванильный сахар 10 г
  • вишни без косточки - 400 г

Легкий рецепт

Сначала в тарелку нужно насыпать муку, добавить холодное масло, просеянное какао, щепотку соли и сахар. Все нужно перетереть руками в крошку.

В другую тарелку бросаем творог, сметану, сахар, ванильный сахар, яйца и перебиваем блендером в однородную массу. Добавляем крахмал и размешиваем.

Вишни или черешни вымешиваем с чайной ложкой крахмала. Далее берем форму, застеленную пергаментом, всыпьте 2/3 крошки и утрамбуйте ее.

Влейте половину творожной массы, добавьте ягоды и залейте оставшейся творожной массой. Сверху аккуратно присыпьте оставшейся крошкой и выпекаем при 180 С 60 мин. Дайте полностью остыть и только тогда разрежьте пирог.

Общее время приготовления - 90 минут.

Ароматный пирог с вишней без дрожжей: рецепт вкусного летнего десертаРецепт пирога с вишней (фото: кадр из видео)

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