Ароматный пирог с вишней без дрожжей: рецепт вкусного летнего десерта

В разгар сезона свежих ягод стоит приготовить легкий пирог с вишней. Он имеет минимальный набор ингредиентов, простой процесс приготовления, а сочная начинка делает этот десерт идеальным выбором для летнего чаепития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу фудблогера Алекса Миля.

Торфяной пирог с вишней: простой рецепт

Для теста понадобятся такие ингредиенты:

мука - 400 г

какао - 4 ст.л

сахар - 100 г

щепотка соли

холодное сливочное масло - 200 г

Для начинки:

творог - 500 г

яйца - 4 шт.

сахар - 150 г (можно брать заменитель эритрит)

сметана - 100 г (15 %)

крахмал - 2 ст.л (можно кукурузный)

ванильный сахар 10 г

вишни без косточки - 400 г

Легкий рецепт

Сначала в тарелку нужно насыпать муку, добавить холодное масло, просеянное какао, щепотку соли и сахар. Все нужно перетереть руками в крошку.

В другую тарелку бросаем творог, сметану, сахар, ванильный сахар, яйца и перебиваем блендером в однородную массу. Добавляем крахмал и размешиваем.

Вишни или черешни вымешиваем с чайной ложкой крахмала. Далее берем форму, застеленную пергаментом, всыпьте 2/3 крошки и утрамбуйте ее.

Влейте половину творожной массы, добавьте ягоды и залейте оставшейся творожной массой. Сверху аккуратно присыпьте оставшейся крошкой и выпекаем при 180 С 60 мин. Дайте полностью остыть и только тогда разрежьте пирог.

Общее время приготовления - 90 минут.

Рецепт пирога с вишней (фото: кадр из видео)