Ароматный пирог с вишней без дрожжей: рецепт вкусного летнего десерта
В разгар сезона свежих ягод стоит приготовить легкий пирог с вишней. Он имеет минимальный набор ингредиентов, простой процесс приготовления, а сочная начинка делает этот десерт идеальным выбором для летнего чаепития.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Торфяной пирог с вишней: простой рецепт
Для теста понадобятся такие ингредиенты:
- мука - 400 г
- какао - 4 ст.л
- сахар - 100 г
- щепотка соли
- холодное сливочное масло - 200 г
Для начинки:
- творог - 500 г
- яйца - 4 шт.
- сахар - 150 г (можно брать заменитель эритрит)
- сметана - 100 г (15 %)
- крахмал - 2 ст.л (можно кукурузный)
- ванильный сахар 10 г
- вишни без косточки - 400 г
Легкий рецепт
Сначала в тарелку нужно насыпать муку, добавить холодное масло, просеянное какао, щепотку соли и сахар. Все нужно перетереть руками в крошку.
В другую тарелку бросаем творог, сметану, сахар, ванильный сахар, яйца и перебиваем блендером в однородную массу. Добавляем крахмал и размешиваем.
Вишни или черешни вымешиваем с чайной ложкой крахмала. Далее берем форму, застеленную пергаментом, всыпьте 2/3 крошки и утрамбуйте ее.
Влейте половину творожной массы, добавьте ягоды и залейте оставшейся творожной массой. Сверху аккуратно присыпьте оставшейся крошкой и выпекаем при 180 С 60 мин. Дайте полностью остыть и только тогда разрежьте пирог.
Общее время приготовления - 90 минут.
Рецепт пирога с вишней (фото: кадр из видео)
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