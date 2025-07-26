Ароматне сливове варення на сковороді: швидкий рецепт без клопоту

Сливове варення на сковорідці: легкий рецепт

На 0,5 л варення потрібні такі інгредієнти:

сливи - 0,5 л

цукор - 0,5 л

лимонна кислота - на кінчик ножа

Спосіб приготування

Сливи варто розрізати на кілька частин, викласти у сковорідку і поставити на максимальний вогонь. З моменту закипання протушкуйте 5 хв, періодично помішуємо.

Після цього додайте цукор і ще готуйте 5 хв. Далі додайте лимонну кислоту і ще кипʼятіть 1 хв.

Зніміть з вогню та перекладіть варення у стерильні банки і закрийте кришкою.

Рецепт сливового варення (фото: кадр з відео)