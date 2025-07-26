Ароматне сливове варення на сковороді: швидкий рецепт без клопоту

Сливове варення можна приготувати не лише традиційним способом у великій каструлі, а й значно швидше - на сковороді. Такий метод зберігає насичений смак і красивий колір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Юлії Сімончук.
На 0,5 л варення потрібні такі інгредієнти:
Спосіб приготування
Сливи варто розрізати на кілька частин, викласти у сковорідку і поставити на максимальний вогонь. З моменту закипання протушкуйте 5 хв, періодично помішуємо.
Після цього додайте цукор і ще готуйте 5 хв. Далі додайте лимонну кислоту і ще кипʼятіть 1 хв.
Зніміть з вогню та перекладіть варення у стерильні банки і закрийте кришкою.
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