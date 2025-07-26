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Ароматное сливовое варенье на сковороде: быстрый рецепт без хлопот

Рецепт вкусного сливового варенья на сковороде (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сливовое варенье можно приготовить не только традиционным способом в большой кастрюле, но и значительно быстрее - на сковороде. Такой метод сохраняет насыщенный вкус и красивый цвет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Юлии Симончук.

Сливовое варенье на сковородке: легкий рецепт

На 0,5 л варенья нужны такие ингредиенты:

  • сливы - 0,5 л
  • сахар - 0,5 л
  • лимонная кислота - на кончик ножа

Способ приготовления

Сливы стоит разрезать на несколько частей, выложить в сковородку и поставить на максимальный огонь. С момента закипания протушите 5 мин, периодически помешивая.

После этого добавьте сахар и еще готовьте 5 мин. Далее добавьте лимонную кислоту и еще кипятите 1 мин.

Снимите с огня и переложите варенье в стерильные банки и закройте крышкой.

Рецепт сливового варенья (фото: кадр из видео)

 

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РецептыСливыВаренье