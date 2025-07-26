Ароматное сливовое варенье на сковороде: быстрый рецепт без хлопот

Сливовое варенье можно приготовить не только традиционным способом в большой кастрюле, но и значительно быстрее - на сковороде. Такой метод сохраняет насыщенный вкус и красивый цвет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Юлии Симончук.
На 0,5 л варенья нужны такие ингредиенты:
Способ приготовления
Сливы стоит разрезать на несколько частей, выложить в сковородку и поставить на максимальный огонь. С момента закипания протушите 5 мин, периодически помешивая.
После этого добавьте сахар и еще готовьте 5 мин. Далее добавьте лимонную кислоту и еще кипятите 1 мин.
Снимите с огня и переложите варенье в стерильные банки и закройте крышкой.
Вас может заинтересовать