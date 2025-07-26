Ароматное сливовое варенье на сковороде: быстрый рецепт без хлопот

Сливовое варенье на сковородке: легкий рецепт

На 0,5 л варенья нужны такие ингредиенты:

сливы - 0,5 л

сахар - 0,5 л

лимонная кислота - на кончик ножа

Способ приготовления

Сливы стоит разрезать на несколько частей, выложить в сковородку и поставить на максимальный огонь. С момента закипания протушите 5 мин, периодически помешивая.

После этого добавьте сахар и еще готовьте 5 мин. Далее добавьте лимонную кислоту и еще кипятите 1 мин.

Снимите с огня и переложите варенье в стерильные банки и закройте крышкой.

Рецепт сливового варенья (фото: кадр из видео)