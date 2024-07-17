У США заявили про спробу "ІДІЛ" відновитися й збільшити атаки

Терористична організація "Ісламська держава" ("ІДІЛ") намагається щонайменше подвоїти кількість нападів та атак, та відновитися після свого умовного "затишшя" на Близькому Сході.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США ( CENTCOM ).

В американському військовому відомстві зазначили, що з січня по червень 2024 року бойовики даної організації взяли на себе відповідальність за скоєння 153 атак в Іраку та Сирії.

"Такими темпами "ІДІЛ" має намір більш ніж подвоїти загальну кількість атак, заявлених у 2023 році. Збільшення кількості атак вказує на те, що "ІДІЛ" намагається відновитися після кількох років зниження можливостей", - розповіли в Центркомі.

Боротьба з "ІДІЛ"

Також вказується, що Центрком США разом з партнерами з боротьби з "ІДІЛ", силами безпеки Іраку та Сирійськими демократичними силами провели 196 місій з подолання цієї терористичної організації.

У результаті в першій половині 2024 року було ліквідовано 44 бойовики "ІДІЛ" та 166 затримані.

"В Іраку 137 спільних операцій призвели до вбивства 30 бойовиків "ІДІЛ" і затримання 74 оперативників "ІДІЛ". У Сирії 59 операцій, проведених разом із SDF та іншими партнерами, призвели до вбивства 14 бойовиків ІДІЛ та затримання 92 бойовиків "ІДІЛ", - передає CENTCOM.

"Обезголовлювання" терористичної організації

Крім того, в результаті цих операцій в Іраку та Сирії 8 високопоставлених лідерів "іділівців" були ліквідовані та 32 затримані.

"Ці керівники включають тих, хто відповідає за планування операцій за межами Сирії та Іраку, вербування, навчання та контрабанду зброї. Усунення цих осіб з їхніх керівних посад ще більше погіршує можливості "ІДІЛ" проводити зовнішні операції в США та союзних державах", - йдеться в публікації Центркому.

Що потрібно для перемоги над "ІДІЛ"

На переконання військових США, постійне переслідування близько 2500 бойовиків "Ісламської держави" в Іраку та Сирії "є критично важливим компонентом стійкої поразки" цієї організації

"Не менш важливими є триваючі міжнародні зусилля з репатріації понад 9000 ув'язнених "ІДІЛ" у місцях ув'язнення в Сирії, а також репатріація, реабілітація та реінтеграція понад 43 000 осіб і сімей з таборів Аль-Хол і Аль-Родж. Це менше порівняно з піком понад 70 000 у 2019 році", - розповіли у CENTCOM.

Що відомо про ІДІЛ та теракти бойовиків

Це екстремістське формування ісламістів-сунітів було визнане у світі терористичною організацією. Ісламська держава (раніше Ісламська держава Іраку і Леванту) контролювала частину Сирії та Іраку, території в Лівії, Афганістані, Алжирі, на Кавказі та ін. З 2019 бойовики пішли в підпілля.

Разом з тим час від часу ці джихадисти влаштовують теракти у різних частинах світу. Так, наприклад, відповідальність за стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї 22 березня взяло угруповування ІДІЛ, попри це, росіяни намагаються "повісити" теракт на Україну.

Додамо, що боротьбу з "ІДІЛ" продовжують держави на Близькому Сході та країни умовного Заходу, зокрема Штати.