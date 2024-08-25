Військові США ліквідували в Сирії лідера угруповання, пов'язаного з "Аль-Каїдою"

У Сирії був ліквідований старший лідер ісламістського терористичного угруповання "Хуррас ад-Дін" (з арабської - "Організація вартових релігії") Абу-Абд аль-Рахман аль-Маккі. Операція була здійснена американськими військовими.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Зазначається, що один з очільників даної салафітської джихадистської організації був ліквідований "в результаті цілеспрямованого кінетичного удару в Сирії". Це відбулося вчора, 24 серпня.

Як розповіли в CENTCOM, аль-Рахман аль-Маккі був членом ради "Хуррас ад-Дін" "Шура" та старшим керівником, відповідальним за нагляд за терористичними операціями з Сирії.

Коментуючі операцію з ліквідації цього топ-джихадиста, командувач Центркому США генерал Майкл Ерік Курілла заявив, що відомство "залишається відданим справі остаточної поразки терористів у зоні відповідальності CENTCOM, які загрожують Сполученим Штатам, їхнім союзникам і партнерам, а також регіональній стабільності".

Що відомо про "Хуррас ад-Дін"

Як звертає увагу американська сторона, це угруповання пов'язане з міжнародною терористичною суннітською джихадистською організацією "Аль-Каїда". Зокрема, "Хуррас ад-Дін" називають "Аль-Каїдою в Сирії".

Так, додали у Центркомі, "Хуррас ад-Дін" базується в Сирії та "поділяє глобальні прагнення "Аль-Каїди" здійснювати напади на інтереси США та Заходу".

Угруповання "Хуррас ад-Дін" було засноване у 2018 році, та брало участь у боях під час Громадянської війни в Сирії. Ватажок даної організації Абу Хумам аль-Шамі був головним військовим командиром неіснуючого "Фронту Аль-Нусра" та воював на стороні "Аль-Каїди" в громадянській війні в Афганістані 1990-х років і повстанських діях в Іраку.

У вересні 2019 року Держдеп США визнав угруповання "Хуррас ад-Дін" як міжнародну терористичну організацію.