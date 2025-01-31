США ліквідували високопоставленого бойовика "Аль-Каїди" в Сирії

Ілюстративне фото: США завдали авіаудару по бойовику "Аль-Каїди" в Сирії (Getty Images)

Американські військові завдали точкового авіаудару по Сирії. Унаслідок цього було ліквідовано високопоставленого бойовика сирійського крила "Аль-Каїди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США в соцмережі X.