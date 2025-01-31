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США ліквідували високопоставленого бойовика "Аль-Каїди" в Сирії

П'ятниця 31 січня 2025 15:46
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США ліквідували високопоставленого бойовика "Аль-Каїди" в Сирії Ілюстративне фото: США завдали авіаудару по бойовику "Аль-Каїди" в Сирії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські військові завдали точкового авіаудару по Сирії. Унаслідок цього було ліквідовано високопоставленого бойовика сирійського крила "Аль-Каїди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США в соцмережі X.

"30 січня сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали точкового авіаудару на північному заході Сирії, знищивши Мухаммеда Салаха аль-Забіра, високопоставленого бойовика терористичної організації "Хуррас ад-Дін" (ХаД), філії "Аль-Каїди", - йдеться в повідомленні військових.

Вони уточнили, що авіаудар - це частина зусиль Центрального командування і його партнерів зі зриву і припинення спроб терористів планувати, організовувати і проводити атаки проти мирних жителів і американських військових, а також партнерів США.

"Центральне командування продовжить вистежувати, вбивати або захоплювати терористів, а також захищати нашу батьківщину від груп, які задумують напади на персонал США і союзників", - наголосив генерал Майкл Ерік Курилла, командувач Центрального командування США.

Ліквідація терористів

Нагадаємо, у вересні минулого року Сили Центрального командування США (CENTCOM) і Сили безпеки Іраку провели рейд на території Іраку, внаслідок чого було ліквідовано чотирьох лідерів ІДІЛ.

При цьому торік обвинувачений у підготовці терактів 11 вересня 2001 року і його спільники визнали себе винними.

У рамках угоди зі слідством їм призначили довічне ув'язнення замість смертної кари.

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