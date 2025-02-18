США ліквідували у Сирії одного з лідерів "Аль-Каїди"

Американські військовослужбовці завдали високоточного удару по одному з лідерів "Аль-Каїди" на території Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Білого дому Дональда Трампа у Truth Social .

За словами Трампа, удар було завдано на минулих вихідних.

"У ці вихідні американські війська завдали високоточний авіаудар по одному з членів "Аль-Каїди" в Сирії. Лідер терористів взаємодіяв з "Аль-Каїдою" по всьому регіону", - написав він.

Зокрема президент привітав голову Центрального командування Збройних сил США Майкла Куриллу та військових льотчиків з успішною операцією.

Боротьба з "Аль-Каїдою"

"Аль-Каїда" - це міжнародне радикальне ісламістське угруповання, засноване у 1988 році Осамою бен Ладеном й відоме своєю екстремістською ідеологією та відповідальністю за низку терактів у різних країнах. Найвідомішим нападом стало знищення веж-близнюків у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

США розпочали глобальну боротьбу проти "Аль-Каїди" після терактів 11 вересня, оголосивши війну тероризму. Це призвело до військових операцій в Афганістані, де угруповання мало бази.

В кінці січні американські військові завдали точкового авіаудару по Сирії внаслідок чого було знищено високопоставленого бойовика сирійського крила "Аль-Каїди".