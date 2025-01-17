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В "Армія+" з'явилися три нові види рапортів

П'ятниця 17 січня 2025 20:25
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В "Армія+" з'явилися три нові види рапортів Фото: в "Армія+" з'явилися три нові види рапортів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У застосунку "Армія+" з'явилися три нових рапорти: на приймання та здавання посади, а також на відпустку у звʼязку з вагітністю. Таким чином, їх загальна кількість збільшилася до 22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначили у Міноборони, електронні рапорти для приймання та здавання посади спростять процес передачі обов'язків, особливо для військових на лінії зіткнення, яким раніше доводилося їхати до діловодства. Разом із рапортом можна подати акт приймання-здавання посади.

Крім того, розширилися можливості для швидкого запиту на відпустку. Тепер завдяки новому рапорту її можна отримати у зв’язку із вагітністю та пологами. У такій відпустці дається 126 днів - 70 до пологів і 56 після. Відпустку можна продовжити ще на 14 днів, якщо народилося двоє дітей або більше. При цьому всі виплати зберігаються.

Також у майбутньому планується додати рапорти на всі підстави, які дають право на відпустку військовим.

"Поступово продовжуємо додавати нові рапорти в "Армія+", щоб зменшити паперову роботу. Переносимо всі формальності, які треба писати від руки, в електронний формат. Бережемо цінний час військових і витягуємо з нього усього кілька хвилин на заповнення онлайн-рапорту, а не кілька годин на листи А4", - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Подання рапортів в "Армія+"

Нагадаємо, військовослужбовцям спростили подання рапортів у додатку "Армія+". Завдяки новим налаштуванням тепер не потрібно повторно вводити персональні дані.

Нещодавно в "Армія+" додали п'ять нових видів рапортів.

До того ж у застосунок додали можливість подавати рапорт на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

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