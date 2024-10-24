У додатку "Армія+" з'явилися нові типи рапортів: що відомо

У додатку "Армія+" з'являться нові види електронних рапортів, що дозволить військовослужбовцям подавати їх швидше і зручніше.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Армію.Inform ".

Йдеться про 5 видів рапортів, а саме:

Рапорт на отримання довідки №5. Рапорт на можливість виїзду за межі гарнізону. Рапорт на виплати за підписання першого контракту. Рапорт на відпустку після звільнення з полону. Рапорт на звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я.

Черногоренко пояснила, що форма №5 - це довідка, яку надає військова частина. Вона підтверджує факт того, що військовослужбовець дійсно проходить військову службу.

За її словами, ця довідка використовується абсолютно для всіх пільг, які надає держава.

"Це означає, що цей рапорт тепер може бути простим, зручним, він може оформлюватися через конструктор в "Армії+" у два кліки. Командир одразу отримує повідомлення, пуш-нотифікацію про те, що цей рапорт прийшов від його особового складу, зможе затвердити або навпаки відхилити цей рапорт, але пояснюючи причину, чому цей рапорт відхилений", - пояснила заступниця міністра оборони України.

Повідомляється, що оновлену версію застосунку можна завантажити як для Google, так і для Apple.

"Армія+"

Це мобільний додаток, розроблений Міністерством оборони України для забезпечення комунікації між військовослужбовцями та командуванням, а також для полегшення доступу до адміністративних послуг.

Додаток був офіційно представлений у 2023 році. Однак його офіційний старт припав на серпень 2024 року.

Основною метою "Армії+" є забезпечення цифрової трансформації військової системи України та створення зручних умов для обслуговування військових.

Додаток дозволяє військовим отримувати інформацію про особовий склад, оперативно подавати документи та відстежувати статус запитів. У ньому також можна редагувати дані про військову службу.