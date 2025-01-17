В "Армия+" появились три новых вида рапортов

В приложении "Армия+" появились три новых рапорта: на прием и сдачу должности, а также на отпуск в связи с беременностью. Таким образом, их общее количество увеличилось до 22.

Как отметили в Минобороны, электронные рапорты для приема и сдачи должности упростят процесс передачи обязанностей, особенно для военных на линии соприкосновения, которым раньше приходилось ехать в делопроизводство. Вместе с рапортом можно подать акт приема-сдачи должности.

Кроме того, расширились возможности для быстрого запроса на отпуск. Теперь благодаря новому рапорту его можно получить в связи с беременностью и родами. В таком отпуске дается 126 дней - 70 до родов и 56 после. Отпуск можно продлить еще на 14 дней, если родилось двое детей или больше. При этом все выплаты сохраняются.

Также в будущем планируется добавить рапорты на все основания, которые дают право на отпуск военным.

"Постепенно продолжаем добавлять новые рапорты в "Армия+", чтобы уменьшить бумажную работу. Переносим все формальности, которые надо писать от руки, в электронный формат. Бережем ценное время военных и извлекаем из него всего несколько минут на заполнение онлайн-рапорта, а не несколько часов на листы А4", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.