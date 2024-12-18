Повернутися з СЗЧ можна через "Армію+": деталі від Міноборони

У додаток "Армія+" додали можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Це стало можливо завдяки новому закону про СЗЧ.

Чиновниця нагадала, що нещодавно Рада ухвалила закон про звільнення військових від відповідальності за перше дезертирство або СЗЧ, якщо вони добровільно повернуться на службу.

"Ми зробили функціонал в "Армія+"... для того, щоб військовослужбовець міг ініціювати рапорт на повернення на службу після СЗЧ і зміг оперативно поновитися на службі, повернути собі соціальні гарантії, повернути собі заробітну плату і далі вже в такому статусі повернутися саме до тієї військової частини, яку він хоче обрати, де він хоче служити", - розповіла Черногоренко.

Вона уточнила, що жодних санкцій щодо військового, який уперше повертається з СЗЧ, застосовувати не будуть. Після подачі рапорту та його опрацювання військовий отримає повідомлення про прибуття до нової військової частини батальйону резерву.

"Це тимчасовий пункт, з якого він може перевестися в ту військову частину, яку вважає релевантною для себе, де він довіряє командиру, де він довіряє солдатам і може бути мотивованим. Тобто 72 години на розгляд рапорту, 24 години - на прибуття до батальйону резерву і вже з резервної частини він знову ж таки через "Армія+" подає рапорт на переведення до своєї цільової військової частини", - зазначила Черногоренко.