ua en ru
Ср, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Подавати рапорти в "Армія+" стало зручніше: що змінилося

Україна, Середа 08 січня 2025 17:08
UA EN RU
Подавати рапорти в "Армія+" стало зручніше: що змінилося Фото: в Міноборони розповіли про оновлення подачі рапортів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Військовослужбовцям спростили подання рапортів у додатку "Армія+". Завдяки новим налаштуванням тепер не потрібно повторно вводити персональні дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У мобільному застосунку "Армія+" з’явилось оновлення, яке спрощує процес подання рапортів.

Дані, такі як Армія ID командира чи назва посади, тепер не видалятимуться автоматично. Для їх збереження необхідно перейти до розділу

  • "Налаштування";
  • та обрати пункт "Військові відомості".

"Ми втілили те, про що нас просили неодноразово. Тепер не треба щоразу зберігати дані для заповнення рапортів, що зробить їхнє подання ще швидшим, ніж раніше", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Нова функція доступна у версії 2.1.3 додатку або вище.

"Армія+" для воїнів ЗСУ

Нагадаємо, що мобільний додаток "Армія+" розробили фахівці Центру масштабування технологічних рішень при Генштабі ЗСУ спільно з Міністерством оборони України. Його запуск відбувся на початку серпня 2024 року.

Нагадаємо, що наприкінці грудня в застосунку оновили систему захисту даних. Крім того, прибрали повторні авторизації користувачів.

Поступово в "Армію+" впроваджуються нові послуги. Так, нещодавно ми повідомляли, що в застосунок додали можливість подавати рапорт на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ вдарили по важливому командному пункту окупантів у Донецькій області
ЗСУ вдарили по важливому командному пункту окупантів у Донецькій області
DAILY
Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція