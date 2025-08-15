"Армія відновлення": як на прифронтових територіях заробити 16 тисяч гривень на місяць
Кабмін підвищив зарплати учасникам суспільно корисних робіт на прифронтових територіях на 33%. Тепер вони отримуватимуть 16 тисяч гривень за виконання тимчасових робіт з відновлення інфраструктури та підтримки громад.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу зайнятості.
Роботи організовуються на замовлення військових адміністрацій під час дії воєнного стану і спрямовані на відновлення інфраструктури, підтримку місцевого населення, допомогу Збройним силам та забезпечення стабільності громад.
Участь у суспільно корисних роботах добровільна. До роботи залучають людей пенсійного віку до 70 років, а також безробітних і внутрішньо переміщених громадян, які раніше не могли брати участь. Завдяки змінам до проєкту буде залучено більше працівників.
Наразі суспільно корисні роботи організовані у 19 регіонах України. Інші території залишаються на попередніх умовах оплати та залучення.
"Суспільно корисні роботи, або "Армія відновлення", - це шанс для людей і громад долучитися до відбудови, допомогти постраждалим та знайти роботу", - зазначила директорка Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк.
Раніше РБК-Україна писало, що уряд прогнозує, що середня зарплата в Україні зростатиме приблизно на 5 тисяч гривень щороку й до 2028 року сягне майже 40 тисяч гривень. Прогноз передбачає два сценарії розвитку - зі швидшим зростанням у разі покращення безпекової ситуації та дещо повільнішим при збереженні війни.
Нагадаємо, в Україні найбільше бракує працівників у виробництві, медицині, транспорті та логістиці, зокрема робітничих спеціальностей і фахівців середньої ланки. За даними Державної служби зайнятості, нині доступно близько 240 тисяч вакансій, а щоб залучити людей, роботодавці пропонують не лише зарплату, а й житло, соцпакет, медстрахування, транспорт та можливість навчання.