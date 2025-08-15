ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Армия восстановления": как на прифронтовых территориях заработать 16 тысяч гривен в месяц

Пятница 15 августа 2025 06:40
UA EN RU
"Армия восстановления": как на прифронтовых территориях заработать 16 тысяч гривен в месяц Фото: Сколько платят за общественно полезные работы (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабмин повысил зарплаты участникам общественно полезных работ на прифронтовых территориях на 33%. Теперь они будут получать 16 тысяч гривен за выполнение временных работ по восстановлению инфраструктуры и поддержке громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

Работы организуются по заказу военных администраций во время действия военного положения и направлены на восстановление инфраструктуры, поддержку местного населения, помощь Вооруженным силам и обеспечение стабильности общин.

Участие в общественно полезных работах добровольное. К работе привлекают людей пенсионного возраста до 70 лет, а также безработных и внутренне перемещенных граждан, которые ранее не могли участвовать. Благодаря изменениям к проекту будет привлечено больше работников.

Сейчас общественно полезные работы организованы в 19 регионах Украины. Другие территории остаются на прежних условиях оплаты и привлечения.

"Общественно полезные работы, или "Армия восстановления", - это шанс для людей и громад приобщиться к восстановлению, помочь пострадавшим и найти работу", - отметила директор Госслужбы занятости Юлия Жовтяк.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство прогнозирует, что средняя зарплата в Украине будет расти примерно на 5 тысяч гривен ежегодно и к 2028 году достигнет почти 40 тысяч гривен. Прогноз предусматривает два сценария развития - с более быстрым ростом в случае улучшения ситуации с безопасностью и несколько медленнее при сохранении войны.

Напомним, в Украине больше всего не хватает работников в производстве, медицине, транспорте и логистике, в частности рабочих специальностей и специалистов среднего звена. По данным Государственной службы занятости, сейчас доступно около 240 тысяч вакансий, а чтобы привлечь людей, работодатели предлагают не только зарплату, но и жилье, соцпакет, медстрахование, транспорт и возможность обучения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Работа в Украине
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия