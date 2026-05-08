Армія України увійшла до четвірки найсильніших у Європі, - МЗС Фінляндії

Українська армія є однієї з чотирьох армій світу, "які заслуговують на довіру". При цьому Україна, в тому числі й у її власних інтересах, має бути якнайшвидше інтегрована в НАТО.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDFheute .

За її словами, Україну слід інтегрувати в НАТО "якнайшвидше, у тому числі й в її власних інтересах". Міністр також заявила, що Україна є однією з усього лише "чотирьох армій у Європі, які заслуговують на довіру" - поряд зі збройними силами Туреччини, Польщі та Фінляндії.

Валтонен не виключає можливості того, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від свого опору членству України в НАТО. Вона зазначила, що він, зрештою, є "переговорником".

Нагадаємо, колишній голова апарату Міністерства оборони ФРН Ніко Ланге розповів про роль України в обороні НАТО. Він заявив, що у разі нападу РФ на Балтію Київ може стати частиною спільного оборонного щита. Саме це, на думку експерта, має стримати країну-агресорку від нових авантюр.

Він також наголосив, що практичну підтримку Україні надає лише невелика група європейських країн, проте вони не мають чіткого уявлення, як рухатися далі.