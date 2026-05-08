Армия Украины вошла в четверку сильнейших в Европе, - МИД Финляндии

Украинская армия является одной из четырех армий мира, "заслуживающих доверия". При этом Украина, в том числе и в ее собственных интересах, должна быть как можно быстрее интегрирована в НАТО.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDFheute .

По ее словам, Украину следует интегрировать в НАТО "как можно быстрее, в том числе и в ее собственных интересах". Министр также заявила, что Украина является одной из всего лишь "четырех армий в Европе, которые заслуживают доверия" - наряду с вооруженными силами Турции, Польши и Финляндии.

Валтонен не исключает возможности того, что президент США Дональд Трамп может отказаться от своего сопротивления членству Украины в НАТО. Она отметила, что он, в конце концов, является "переговорщиком".

Напомним, бывший глава аппарата Министерства обороны ФРГ Нико Ланге рассказал о роли Украины в обороне НАТО. Он заявил, что в случае нападения РФ на Балтию Киев может стать частью общего оборонного щита. Именно это, по мнению эксперта, должно сдержать страну-агрессора от новых авантюр.

Он также отметил, что практическую поддержку Украине оказывает лишь небольшая группа европейских стран, однако они не имеют четкого представления, как двигаться дальше.