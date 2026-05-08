Армия Украины вошла в четверку сильнейших в Европе, - МИД Финляндии
Украинская армия является одной из четырех армий мира, "заслуживающих доверия". При этом Украина, в том числе и в ее собственных интересах, должна быть как можно быстрее интегрирована в НАТО.
Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDFheute.
По ее словам, Украину следует интегрировать в НАТО "как можно быстрее, в том числе и в ее собственных интересах". Министр также заявила, что Украина является одной из всего лишь "четырех армий в Европе, которые заслуживают доверия" - наряду с вооруженными силами Турции, Польши и Финляндии.
Валтонен не исключает возможности того, что президент США Дональд Трамп может отказаться от своего сопротивления членству Украины в НАТО. Она отметила, что он, в конце концов, является "переговорщиком".
Напомним, бывший глава аппарата Министерства обороны ФРГ Нико Ланге рассказал о роли Украины в обороне НАТО. Он заявил, что в случае нападения РФ на Балтию Киев может стать частью общего оборонного щита. Именно это, по мнению эксперта, должно сдержать страну-агрессора от новых авантюр.
Он также отметил, что практическую поддержку Украине оказывает лишь небольшая группа европейских стран, однако они не имеют четкого представления, как двигаться дальше.
Отметим, польский премьер Дональд Туск заявил, что НАТО продолжает распадаться и это несет угрозу трансатлантическому единству. Он отметил, что нужно сделать "все необходимое, чтобы повернуть вспять эту катастрофическую тенденцию.
РБК-Украина также писало, что администрация Дональда Трампа разработала своеобразный рейтинг союзников по НАТО - с разделением на "послушных" и "непослушных". Конкретных механизмов наказания "непослушных" пока нет, но варианты уже есть.