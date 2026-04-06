Армія ухилянтів зростає: у The Independent розповіли про проблеми з призовом в Україні

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про серйозні проблеми з мобілізацією, зазначивши, що в країні налічується близько 2 мільйонів ухилянтів, а також сотні тисяч випадків самовільного залишення частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Independent .

Масштаби кризи мобілізації

Україна зіткнулася із серйозними труднощами у сфері призову на тлі триваючої війни.

За даними, озвученими Федоровим, близько 2 мільйонів громадян ухиляються від мобілізації, а з 2022 року зафіксовано близько 290 тисяч справ за фактами самовільного залишення служби.

Вплив міжнародної ситуації

На тлі загострення конфлікту на Близькому Сході увага адміністрації президента США Дональда Трампа частково змістилася з України.

При цьому переговорний процес зайшов у глухий кут, а Росія активізувала наступальні дії.

Війна на виснаження

Зазначається, що характер бойових дій змінився і перейшов у затяжну фазу. Україна заявляє, що її війська завдають противнику більших втрат, ніж Росія встигає заповнювати. При цьому військові на передовій повідомляють про втому і високе навантаження.

Причини ухилення

Як випливає з публікації, багато громадян сприймають службу як тривалу участь без чітких термінів ротації.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що на початку війни добровільно прийшов до військкомату, проте пізніше змінив ставлення через побачені проблеми, включно з випадками нерівного підходу до мобілізації.

Позиція влади та ресурси

Народний депутат Олександр Мережко заявив, що країна має достатньо людських ресурсів для продовження війни впродовж тривалого часу, однак ключовим залишається питання управління ними та створення мотивації.

Влада наголошує на необхідності збереження молоді, а програми залучення нових бійців поки що не дали очікуваного ефекту.