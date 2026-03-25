Мобілізація, терміни служби, окремі підходи для піхоти: для українців готують зміни

15:27 25.03.2026 Ср
2 хв
Терміни служби і виплати зміняться?
aimg Олена Чупровська
Мобілізація, терміни служби, окремі підходи для піхоти: для українців готують зміни Фото: в армії пояснили, як і в якій черговості проходитиме демобілізація (Getty Images)

В армії опрацьовують механізм демобілізації - командування обіцяє врахувати всі категорії бійців. Паралельно Міноборони готує окремі умови для штурмовиків і піхотинців щодо термінів служби та виплат.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили командувач Сухопутних військ Геннадій Шаповалов в телеефірі та міністр оборони України Михайло Федоров в соцмережах.

Читайте також: Власників зруйнованого житла звільнили від комуналки: деталі нового закону

Демобілізація: механізм іще розробляється

Чіткого алгоритму виходу зі служби поки немає - його лише формують. Командування обіцяє зробити процес справедливим і поступовим.

"Так, ми не зможемо всіх звільнити одночасно, але механізм, як це робити, які категорії будуть підпадати, - це опрацьовується. Всі розуміють, що без цього буде дуже тяжко далі", - сказав Шаповалов.

Хто піде першим

Армію не можна просто розпустити - кожен підрозділ потребує заміни.

"Як це робити, як це буде працювати, які категорії підуть першими, а які залишаться і їм буде надана змога звільнитися в другу чергу - ось цей весь механізм уже випрацьовується", - пояснив Шаповалов.

Терміни служби: по-різному для різних категорій

У контрактників терміни вже прописані в документах. Для мобілізованих - інша ситуація: їхні строки розглядають окремо, з урахуванням бойової обстановки.

Міністр оборони України Михайло Федоров провів закриту зустріч із бійцями з Донецького, Сумського, Запорізького, Харківського та Херсонського напрямків. На зустрічі обговорювали конкретні проблеми:

  • тривалість перебування на позиціях;
  • складність заходів і виходів;
  • логістику під дронами;
  • дефіцит людей і якість їхньої підготовки;
  • забезпечення технікою та дронами;
  • моральний стан і зв'язок на передовій.

За словами Федорова, команда міністерства вже опрацювала пакет конкретних змін. Зокрема, зміни в процесі мобілізації та системі строкової військової служби та окремі підходи для штурмовиків і піхотинців - щодо термінів служби та грошового забезпечення.

Федоров зазначив, що рішення перевіряли разом із самими бійцями.

Нагадаємо, деякі військовозобов'язані відкривають застосунок і не бачать там своєї відстрочки - хоча підстави для неї нікуди не ділися.

Адвокат пояснила, чому це трапляється і чи є в такій ситуації ризик мобілізації.

Тим часом "Резерв+" охопив дедалі більше категорій, але частина військовозобов'язаних досі мусить іти до ЦНАПу або ТЦК особисто. В деяких ситуаціях онлайн не спрацює.

"Є певні труднощі": Арахамія анонсував нові формати роботи Ради
"Є певні труднощі": Арахамія анонсував нові формати роботи Ради
