Армия уклонистов растет: в The Independent рассказали проблемах с призывом в Украине

06:30 06.04.2026 Пн
Ситуация требует срочного системного решения, что не даст посыпаться оборонноспособности Украины
Анастасия Никончук
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о серьезных проблемах с мобилизацией, отметив, что в стране насчитывается около 2 миллионов уклонистов, а также сотни тысяч случаев самовольного оставления части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent.

Масштабы кризиса мобилизации

Украина столкнулась с серьезными трудностями в сфере призыва на фоне продолжающейся войны.

По данным, озвученным Федоровым, около 2 миллионов граждан уклоняются от мобилизации, а с 2022 года зафиксировано порядка 290 тысяч дел по фактам самовольного оставления службы.

Влияние международной ситуации

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке внимание администрации президента США Дональда Трампа частично сместилось с Украины.

При этом переговорный процесс зашел в тупик, а Россия активизировала наступательные действия.

Война на истощение

Отмечается, что характер боевых действий изменился и перешел в затяжную фазу. Украина заявляет, что ее войска наносят противнику большие потери, чем Россия успевает восполнять. При этом военные на передовой сообщают об усталости и высокой нагрузке.

Причины уклонения

Как следует из публикации, многие граждане воспринимают службу как длительное участие без четких сроков ротации.

Один из собеседников издания отметил, что в начале войны добровольно пришел в военкомат, однако позже изменил отношение из-за увиденных проблем, включая случаи неравного подхода к мобилизации.

Позиция власти и ресурсы

Народный депутат Александр Мережко заявил, что у страны достаточно человеческих ресурсов для продолжения войны на протяжении длительного времени, однако ключевым остается вопрос управления ими и создания мотивации.

Власти подчеркивают необходимость сохранения молодежи, а программы привлечения новых бойцов пока не дали ожидаемого эффекта.

Напоминаем, что Центр национального сопротивления сообщил о массовых нарушениях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где студентов дневной формы обучения лишают отсрочки от службы и направляют на военную подготовку.

Отметим, что в Вооруженных силах рассматривают варианты внедрения механизма демобилизации с учетом различных категорий военнослужащих, при этом Министерство обороны параллельно разрабатывает отдельные условия службы и выплат для штурмовых подразделений и пехоты.

