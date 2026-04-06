ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Одесі пряме влучання у житловий будинок: під завалами шукають людей, є поранені

04:53 06.04.2026 Пн
2 хв
Внаслідок удару сталося критичне руйнування конструкцій з п’ятого по третій поверхи
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: ліквідація наслідків атаки (Getty Images)

У ніч на 6 квітня 2026 року Одеса знову здригнулася від масованої атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами чиновника, під ударом опинилися мирні жителі: ворог цілеспрямовано поцілив у житлову забудову, спричинивши серйозні руйнування та поранення цивільних.

"Ворог знову масовано атакує місто. Є інформація про влучання по житловій забудові. Зафіксовано пошкодження у Київському та Приморському районах", - зазначив голова МВА Сергій Лисак.

За оперативною інформацією, руйнування зафіксовані у двох ключових районах міста - Київському та Приморському.

В одному з них ворожа ракета або дрон поцілили безпосередньо у багатоповерховий будинок. Там зафіксовано критичні руйнування конструкцій з третього по п’ятий поверхи.

Наразі рятувальники ДСНС проводять надскладну операцію: є висока ймовірність того, що під уламками бетону перебувають люди. На місці працює спецтехніка, кінологи та всі екстрені служби.

Також у цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків.

Станом на 4:30 ранку вже відомо про 5 постраждалих. Усіх їх оперативно доставлено до медичних закладів із пораненнями різного ступеня тяжкості. Інформація щодо загальної кількості поранених та можливих загиблих постійно уточнюється, оскільки розбір завалів триває.

На місцях прильотів розгортаються оперативні штаби. Мешканці пошкоджених будинків можуть отримати першу психологічну допомогу, гарячі напої та консультації щодо тимчасового розселення. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків, щоб якнайшвидше відновити життєдіяльність пошкоджених кварталів.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили повідомляли про кілька груп ударних безпілотників, що прямували у бік Одеси. За інформацією моніторингових каналів, на місто летіло понад 30 дронів, які рухалися кількома групами.

Загалом повітряна тривога в Одесі тривала трохи більше години. О 03:37 було оголошено відбій.

До слова, у ніч на 5 квітня російські війська вже атакували Одесу. Тоді через обстріл спалахнули автомобілі та балкон житлового будинку. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Крім того, вдень 2 квітня в Одесі лунали вибухи під час ракетної атаки. Після першого вибуху за кілька хвилин жителі міста почули ще один.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Війна в Україні Атака дронів
Новини
Третя світова може початися раптово: військовий назвав ключовий фактор
Аналітика
