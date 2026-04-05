Мобілізація студентів: на Донбасі ігнорують бронь учнів

ЦНС повідомив про масові порушення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де студентам денної форми навчання скасовують відтермінування і направляють на військову підготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.

Скасування відстрочки для студентів

На захоплених територіях Донецької та Луганської областей фіксуються випадки позбавлення студентів права на відстрочку від мобілізації.

Йдеться про денну форму навчання, яка навіть за російськими нормами має давати захист від призову.

Ігнорування норм

У Центрі національного спротиву наголошують, що місцеві військкомати фактично ігнорують законодавство і не враховують гарантії для студентів, прагнучи виконати мобілізаційні плани.

Як відбувається виклик

Студентів викликають до військкоматів повістками під приводом перевірки даних або оновлення особових справ.

Уже на місці документи, що підтверджують навчання у вишах, не беруть до уваги, після чого скасовують відстрочку.

Відправлення на підготовку

Після візиту юнаків не відпускають додому, а одразу направляють на військову підготовку.

У Центрі нацопору вказують, що в таких випадках у них відсутня можливість юридичного захисту або оскарження рішень.