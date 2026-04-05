Мобілізація студентів: на Донбасі ігнорують бронь учнів

03:35 05.04.2026 Нд
Мається на увазі денна форма навчання, яка навіть згідно з російським законодавством передбачає відстрочку від призову
aimg Анастасія Никончук
Фото: мобілізація в РФ (GettyImages)

ЦНС повідомив про масові порушення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де студентам денної форми навчання скасовують відтермінування і направляють на військову підготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.

Читайте також: Онлайн оновити неможливо. З якими відстрочками найчастіше бувають складнощі

Скасування відстрочки для студентів

На захоплених територіях Донецької та Луганської областей фіксуються випадки позбавлення студентів права на відстрочку від мобілізації.

Йдеться про денну форму навчання, яка навіть за російськими нормами має давати захист від призову.

Ігнорування норм

У Центрі національного спротиву наголошують, що місцеві військкомати фактично ігнорують законодавство і не враховують гарантії для студентів, прагнучи виконати мобілізаційні плани.

Як відбувається виклик

Студентів викликають до військкоматів повістками під приводом перевірки даних або оновлення особових справ.

Уже на місці документи, що підтверджують навчання у вишах, не беруть до уваги, після чого скасовують відстрочку.

Відправлення на підготовку

Після візиту юнаків не відпускають додому, а одразу направляють на військову підготовку.

У Центрі нацопору вказують, що в таких випадках у них відсутня можливість юридичного захисту або оскарження рішень.

Нагадуємо, що юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, тобто народжені у 2009 році, зобов'язані стати на військовий облік у період з 1 січня по 31 липня. У разі ігнорування цієї вимоги без поважних причин передбачено відповідні наслідки.

Зазначимо, що зростає кількість випадків, коли відстрочки від мобілізації оформлюються в онлайн-форматі. Однак є категорії відстрочок, які не підходять під встановлені критерії, і в таких випадках громадянам необхідно особисто звертатися до ЦНАПів для їхнього продовження.

Більше по темі:
Війна в Україні
Новини
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої