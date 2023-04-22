Армія Судану заявила, що їй вдалося придушити спробу перевороту в країні

Збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, однак поки що "важко назвати терміни завершення бойових дій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Збройних сил Судану.

"Важко назвати певний термін завершення операцій, ми прагнемо ліквідувати заколот якнайшвидше, щоб припинити страждання нашого народу", - зазначили в армії Судану.

"Ми придушили заколот і позбавили Судан від найбільшого опортуністичного проекту в історії країни. Відчайдушні спроби заколотників направити ще більше розгромлених сил до Хартума продовжуються, і збройні сили з необхідною рішучістю розправляються з ними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. Першого дня військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Пізніше стало відомо, що у Судані внаслідок боїв військових та силовиків загинуло близько 270 людей, 2600 отримали поранення.

Окрім того, у Судані група американських дипломатів потрапили під обстріл. Постраждалих немає, однак США готують своїх військових для можливої евакуації дипломатів із країни.

Армія Судану погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян.

Усі подробиці третьої спроби перевороту в Судані - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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