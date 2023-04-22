Армія Судану заявила, що їй вдалося придушити спробу перевороту в країні

Збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, однак поки що "важко назвати терміни завершення бойових дій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Збройних сил Судану.
"Ми придушили заколот і позбавили Судан від найбільшого опортуністичного проекту в історії країни. Відчайдушні спроби заколотників направити ще більше розгромлених сил до Хартума продовжуються, і збройні сили з необхідною рішучістю розправляються з ними", - йдеться в повідомленні.
Згідно із заявою ЗС Судану, сили швидкого реагування продовжують завдавати артилерійських ударів по деяких об'єктах.
"Важко назвати певний термін завершення операцій, ми прагнемо ліквідувати заколот якнайшвидше, щоб припинити страждання нашого народу", - зазначили в армії Судану.
Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. Першого дня військового перевороту було відомо про 25 загиблих.
Пізніше стало відомо, що у Судані внаслідок боїв військових та силовиків загинуло близько 270 людей, 2600 отримали поранення.
Окрім того, у Судані група американських дипломатів потрапили під обстріл. Постраждалих немає, однак США готують своїх військових для можливої евакуації дипломатів із країни.
Армія Судану погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян.
Усі подробиці третьої спроби перевороту в Судані - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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