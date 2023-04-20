США готують своїх військових для можливої евакуації дипломатів із Судану, - Politico
Пентагон розміщує військовий контингент у Джибуті в очікуванні потенційної місії з евакуації персоналу посольства США в Судані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Ситуація з безпекою у столиці Судану різко погіршилась за тиждень бойових дій. Тяжкі бої в Хартумі змусили багатьох у місті з населенням 5 мільйонів осіб, у тому числі співробітників посольства США, ховатися у місцевому комплексі за вісім миль від міжнародного аеропорту", - йдеться у матеріалі.
Заступник держсекретаря США Венді Шерман сказала, що американські військові будуть перекинуті в Джибуті, щоб надати адміністрації можливість розпочати операцію з евакуації.
Politico пише, що місія доставить у безпечне місце лише співробітників посольства, і що генеральної евакуації американських громадян під керівництвом військових не буде. Дехто в адміністрації США сподівається уникнути сцен, що нагадують евакуацію з Кабула у 2021 році.
"Евакуація за допомогою військових США з кожною годиною здається дедалі ймовірнішою. Аеропорт у центрі Хартума буде непрацездатний, навіть якщо він знову відкриється через пошкодження, завдані бомбардуваннями та бойовими діями. Близько 70 американських співробітників посольства не мають змоги самостійно залишити Судан", - додали в Politico.
Раніше ми повідомляли, що сили швидкого реагування, які борються за владу в Судані, співпрацюють із російським ПВК "Вагнера".
Нагадаємо, у Судані група американських дипломатів потрапила під обстріл.
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