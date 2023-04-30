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Армія Судану не пустила десятки британців на останній евакуаційний рейс

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Неділя 30 квітня 2023 01:46
Армія Судану не пустила десятки британців на останній евакуаційний рейс Фото: Армія Судану не пустила британців на евакуацію (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Більше 100 громадян Великої Британії, ймовірно, застрягли в Судані, адже армія країни не пустила їх на останній евакуаційний рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що Велика Британія евакуювала 1888 людей на 21 рейсі, однак ще більше 100 залишились в Судані. Вони мали відлітати 29 квітня о 18:00, однак армія Судану не дозволила їм проїзд по необхідному маршруту.

Член парламенту Великої Британії Алісія Кернс заявила, що армія Судану "заважає громадянам пересікати Хартум, щоб потрапити до евакуаційного літака.

"Я думаю, нам потрібно вивчити це і подивитися, чи є в цьому хоч якась правда. Якщо це так, у вас є британські громадяни, які застрягли і не можуть дістатися евакуації", - сказала вона.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та Cилами швидкого реагування.

Країни почали евакуювати звідти своїх громадян, однак, не обійшлось без інцидентів. Так, турецький військовий літак С-130, який виконував місію з евакуації турецьких громадян, потрапив під обстріл.

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Судан Великобританія
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