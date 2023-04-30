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Армия Судана не пустила десятки британцев на последний эвакуационный рейс

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Воскресенье 30 апреля 2023 01:46
Армия Судана не пустила десятки британцев на последний эвакуационный рейс Фото: Армия Судана не пустила британцев на эвакуацию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Более 100 граждан Великобритании, по всей вероятности, застряли в Судане, ведь армия страны не пустила их на последний эвакуационный рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Великобритания эвакуировала 1888 человек на 21 рейсе, однако еще более 100 остались в Судане. Они должны были улетать 29 апреля в 18:00, однако армия Судана не разрешила им проезд по необходимому маршруту.

Член парламента Великобритании Алисия Кернс заявила, что армия Судана "мешает гражданам пересекать Хартум, чтобы попасть в эвакуационный самолет.

"Я думаю, нам нужно изучить это и посмотреть, есть ли в этом хоть какая-то правда. Если это так, у вас есть британские граждане, которые застряли и не могут добраться до эвакуации", - сказала она.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнулибои между армией и Cилами быстрого реагирования .

Страны начали эвакуировать оттуда своих граждан, однако не обошлось без инцидентов. Так, турецкий военный самолет С-130, выполнявший миссию по эвакуации турецких граждан, попал под обстрел.

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