Армия Судана не пустила десятки британцев на последний эвакуационный рейс

Более 100 граждан Великобритании, по всей вероятности, застряли в Судане, ведь армия страны не пустила их на последний эвакуационный рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Великобритания эвакуировала 1888 человек на 21 рейсе, однако еще более 100 остались в Судане. Они должны были улетать 29 апреля в 18:00, однако армия Судана не разрешила им проезд по необходимому маршруту.

Член парламента Великобритании Алисия Кернс заявила, что армия Судана "мешает гражданам пересекать Хартум, чтобы попасть в эвакуационный самолет.

"Я думаю, нам нужно изучить это и посмотреть, есть ли в этом хоть какая-то правда. Если это так, у вас есть британские граждане, которые застряли и не могут добраться до эвакуации", - сказала она.