Евакуація з Судану: військовий літак Туреччини потрапив під обстріл

Турецький військовий літак С-130, що виконував місію з евакуації турецьких громадян із Судану, потрапив під обстріл. Судно прямувало до авіабази Ваді Сеїдна для евакуації, коли потрапило під обстріл зі стрілецької зброї.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МО Туреччини.

"У рамках планування евакуації наших громадян один із наших літаків типу C-130 приземлився в аеропорту Ваді Саідна на північ від Хартума. Під час посадки нашого другого літака стався постріл зі стрілецької зброї. Попри це, наш літак благополучно приземлився", - заявив він.

Міністр додав, що жертв або поранених унаслідок інциденту немає.

"Наша команда вивчає пошкодження літака. Залежно від ситуації, відповідно до звіту команд, ми ухвалимо рішення про надання додаткової матеріально-технічної підтримки", - додав Акар.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Також 25 квітня у Судані захопили лабораторію, в якій зберігаються збудники кору і холери.

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