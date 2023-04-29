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США евакуювали із Судану сотні своїх громадян

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Субота 29 квітня 2023 22:59
США евакуювали із Судану сотні своїх громадян Фото: США евакуювали із Судану сотні своїх громадян (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кілька сотень американців покинули Судан під час припинення вогню під час боротьби за владу, яка триває в країні.

Про це повідомив представник Держдепартаменту США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

У відомстві повідомили, що щонайменше 5 тисяч осіб запросили у Держдепартаменту інформацію про конфлікт у Судані, і що "лише мала частина" від цієї кількості запросила допомогу у виїзді з країни.

Посольство США в Хартумі було евакуйовано минулими вихідними морськими піхотинцями, оскільки громадянський конфлікт у країні продовжує загострюватися. Раніше цього тижня США та інші країни домовилися про 72-годинне припинення вогню в конфлікті, яке було продовжено ще на 72 години в п'ятницю.

Однак, незважаючи на припинення вогню, повідомлення про бойові дії в Судані тривають, включно з обстрілом турецького військового евакуаційного літака.

"Очевидно, що мали місце численні порушення режиму припинення вогню. Але здійснення припинення вогню часто буває важким на самому початку, проте порушення режиму припинення вогню не означають провалу припинення вогню. І ми працюємо з партнерами, щоб забезпечити кращий моніторинг активності та залучити обидві сторони до поліпшення дотримання режиму", - заявив представник Держдепу.

До конфлікту в країні перебувало близько 16 тисяч американців, багато з яких мали подвійне громадянство США і Судану.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та Cилами швидкого реагування.

Країни почали евакуювати звідти своїх громадян. Наприклад, турецький військовий літак С-130, який виконував місію з евакуації турецьких громадян, потрапив під обстріл.

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