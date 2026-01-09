Армія США підтвердила затримання ще одного танкера "тіньового флоту" РФ: з'явилося відео

Американські військовослужбовці затримали ще один танкер російського "тіньового флоту" Olina. Це сталося в Карибському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Південне командування США в соцмережі X.
"Під час операції на світанку морські піхотинці та моряки Об'єднаної оперативної групи Southern Spear за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки США вилетіли з авіаносця USS Gerald R. Ford і без інцидентів затримали танкер Olina в Карибському морі", - ідеться в повідомленні командування.
Там додали, що затримання танкера було чітким сигналом: "для злочинців не існує безпечного притулку".
У командуванні наголосили, що операція Southern Spear залишається незмінною у своїй місії із захисту США шляхом припинення незаконної діяльності та відновлення безпеки в Західній півкулі.
Нагадаємо, цього тижня американці вже затримали два танкери, які пов'язані з Росією.
Зокрема, між Ісландією та Британськими островами було затримано танкер Marinera, який йшов під російським прапором. Операцію проводила Берегова охорона США, вона переслідувала судно кілька тижнів.
Також того ж дня в Карибському морі було затримано танкер "тіньового флоту" Росії Sophia.
На цьому тлі росіяни почали скаржитися на "піратство" і "порушення норм міжнародного права". А один із депутатів Держдуми істерично зажадав удару по американських кораблях.
Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт після таких операцій Вашингтона висловила сподівання, що відносини президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним залишаться "добрими".