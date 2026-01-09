Армія США підтвердила затримання ще одного танкера "тіньового флоту" РФ: з'явилося відео

"Під час операції на світанку морські піхотинці та моряки Об'єднаної оперативної групи Southern Spear за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки США вилетіли з авіаносця USS Gerald R. Ford і без інцидентів затримали танкер Olina в Карибському морі", - ідеться в повідомленні командування.

Там додали, що затримання танкера було чітким сигналом: "для злочинців не існує безпечного притулку".

У командуванні наголосили, що операція Southern Spear залишається незмінною у своїй місії із захисту США шляхом припинення незаконної діяльності та відновлення безпеки в Західній півкулі.