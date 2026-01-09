Армия США подтвердила задержание еще одного танкера "теневого флота" РФ: появилось видео

"В ходе операции на рассвете морские пехотинцы и моряки Объединенной оперативной группы Southern Spear при поддержке Министерства внутренней безопасности США вылетели с авианосца USS Gerald R. Ford и без инцидентов задержали танкер Olina в Карибском море", - сказано в сообщении командования.

Там добавили, что задержание танкера было четким сигналом: "для преступников не существует безопасного убежища".

В командовании подчеркнули, что операция Southern Spear остается неизменной в своей миссии по защите США путем пресечения незаконной деятельности и восстановления безопасности в Западном полушарии.