Армия США подтвердила задержание еще одного танкера "теневого флота" РФ: появилось видео

Американские военнослужащие задержали еще один танкер российского "теневого флота" Olina. Это произошло в Карибском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Южное командование США в соцсети X.
"В ходе операции на рассвете морские пехотинцы и моряки Объединенной оперативной группы Southern Spear при поддержке Министерства внутренней безопасности США вылетели с авианосца USS Gerald R. Ford и без инцидентов задержали танкер Olina в Карибском море", - сказано в сообщении командования.
Там добавили, что задержание танкера было четким сигналом: "для преступников не существует безопасного убежища".
В командовании подчеркнули, что операция Southern Spear остается неизменной в своей миссии по защите США путем пресечения незаконной деятельности и восстановления безопасности в Западном полушарии.
Напомним, на этой неделе американцы уже задержали два танкера, которые связаны с Россией.
В частности, между Исландией и Британскими островами был задержан танкер Marinera, который шел под российским флагом. Операцию проводила Береговая охрана США, она преследовала судно несколько недель.
Также в тот же день в Карибском море был задержан танкер "теневого флота" России Sophia.
На этом фоне россияне начали жаловаться на "пиратство" и "нарушение норм международного права". А один из депутатов Госдумы истерично потребовал удара по американским кораблям.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт после таких операций Вашингтона выразила надежду, что отношения президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным останутся "хорошими".