Армія США підтвердила затримання ще одного танкера "тіньового флоту" РФ: з'явилося відео

П'ятниця 09 січня 2026 16:58
UA EN RU
Армія США підтвердила затримання ще одного танкера "тіньового флоту" РФ: з'явилося відео Ілюстративне фото: військові США затримали танкер Olina (flickr by davidpearson8)
Автор: Іван Носальський

Американські військовослужбовці затримали ще один танкер російського "тіньового флоту" Olina. Це сталося в Карибському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Південне командування США в соцмережі X.

"Під час операції на світанку морські піхотинці та моряки Об'єднаної оперативної групи Southern Spear за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки США вилетіли з авіаносця USS Gerald R. Ford і без інцидентів затримали танкер Olina в Карибському морі", - ідеться в повідомленні командування.

Там додали, що затримання танкера було чітким сигналом: "для злочинців не існує безпечного притулку".

У командуванні наголосили, що операція Southern Spear залишається незмінною у своїй місії із захисту США шляхом припинення незаконної діяльності та відновлення безпеки в Західній півкулі.

Затримання двох танкерів

Нагадаємо, цього тижня американці вже затримали два танкери, які пов'язані з Росією.

Зокрема, між Ісландією та Британськими островами було затримано танкер Marinera, який йшов під російським прапором. Операцію проводила Берегова охорона США, вона переслідувала судно кілька тижнів.

Також того ж дня в Карибському морі було затримано танкер "тіньового флоту" Росії Sophia.

На цьому тлі росіяни почали скаржитися на "піратство" і "порушення норм міжнародного права". А один із депутатів Держдуми істерично зажадав удару по американських кораблях.

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт після таких операцій Вашингтона висловила сподівання, що відносини президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним залишаться "добрими".

