Армія США підтвердила затримання ще одного танкера "тіньового флоту" РФ: з'явилося відео

Американські військовослужбовці затримали ще один танкер російського "тіньового флоту" Olina. Це сталося в Карибському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Південне командування США в соцмережі X.

"Під час операції на світанку морські піхотинці та моряки Об'єднаної оперативної групи Southern Spear за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки США вилетіли з авіаносця USS Gerald R. Ford і без інцидентів затримали танкер Olina в Карибському морі", - ідеться в повідомленні командування.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Там додали, що затримання танкера було чітким сигналом: "для злочинців не існує безпечного притулку".

У командуванні наголосили, що операція Southern Spear залишається незмінною у своїй місії із захисту США шляхом припинення незаконної діяльності та відновлення безпеки в Західній півкулі.