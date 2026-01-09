Армия США подтвердила задержание еще одного танкера "теневого флота" РФ: появилось видео

Американские военнослужащие задержали еще один танкер российского "теневого флота" Olina. Это произошло в Карибском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Южное командование США в соцсети X.

"В ходе операции на рассвете морские пехотинцы и моряки Объединенной оперативной группы Southern Spear при поддержке Министерства внутренней безопасности США вылетели с авианосца USS Gerald R. Ford и без инцидентов задержали танкер Olina в Карибском море", - сказано в сообщении командования.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Там добавили, что задержание танкера было четким сигналом: "для преступников не существует безопасного убежища".

В командовании подчеркнули, что операция Southern Spear остается неизменной в своей миссии по защите США путем пресечения незаконной деятельности и восстановления безопасности в Западном полушарии.