Армія РФ втратила за добу понад 1000 солдатів і 12 літаків, - ЗСУ

За останню добу з 2 на 3 червня, втрати російських загарбників становили 1100 солдатів, 12 літаків і 126 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2025 року орієнтовно становлять:
Зазначимо, що вказана у звіті втрата 12 літаків - це результат спецоперації СБУ "Павутина", в рамках якої ударні дрони знищили або пошкодили 34% парку стратегічної авіації Росії.
Додамо, що в ніч на 3 червня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Від ворожого обстрілу найбільше постраждали Чернігів та Одеса.
Внаслідок ударів у Чернігові спалахнули пожежі, пошкоджено багато будинків, магазини, школа, є поранені місцеві жителі.
В Одесі потужні вибухи прогриміли близько 03:30 ночі.
Російські БпЛА пошкодили у місті житлові будинки, цивільну інфраструктуру та автомобілі.
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