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Пошкоджені будинки, школа і магазини: фото наслідків нічної атаки РФ по Чернігову

Вівторок 03 червня 2025 05:10
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Пошкоджені будинки, школа і магазини: фото наслідків нічної атаки РФ по Чернігову Фото: пошкоджений будинок і вулиця в Чернігові (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 3 червня росіяни атакували Чернігів дронами типу "Герань-2". Внаслідок атаки зафіксовано багато пошкоджень та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram главу Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса і канал начальника МВА Дмитра Брижинського.

"Попередньо, троє поранених: жінка, двоє чоловіків. Їх із серйозними травмами госпіталізовано до міських лікувальних закладів", - повідомив Чаус.

Глава ОВА уточнив, що зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, школи, кільках магазинів, зупинки та будинків у приватному секторі. Крім того, ворог поцілив у промислове підприємство. Станом на момент публікації допису, о 04:31, підрозділу ДСНС локалізують пожежу.

"На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків, працюють всі відповідні служби", - додав він.

Фото: наслідки атаки РФ по Чернігову (t.me/chernigivskaODA)

Через декілька хвилин Брижинський уточнив, що кількість постраждалих становить 4 особи: дав жінки та два чоловіки. Причому чоловіки отримали тяжкі поранення. Наразі всі постраждалі перебувають у медичних закладах.

Також він підтвердив, що у місті пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислова підприємство. Крім того, один приватний будинок згорів.

Фото: ще фото наслідків атаки РФ по Чернігову (t.me/bryzynskyi)

Обстріли Чернігова та області

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Чернігів і Чернігівську область, використовуючи різні засоби для атаки.

Зокрема, в ніч на 25 травня окупанти завдали ракетно-дронового удару по регіону та обласному центру. Унаслідок обстрілу в різних регіонах області фіксувалися пожежі, а в самому Чернігові - було пошкоджено будівлю.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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