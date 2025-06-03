Пошкоджені будинки, школа і магазини: фото наслідків нічної атаки РФ по Чернігову
В ніч на 3 червня росіяни атакували Чернігів дронами типу "Герань-2". Внаслідок атаки зафіксовано багато пошкоджень та є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram главу Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса і канал начальника МВА Дмитра Брижинського.
"Попередньо, троє поранених: жінка, двоє чоловіків. Їх із серйозними травмами госпіталізовано до міських лікувальних закладів", - повідомив Чаус.
Глава ОВА уточнив, що зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, школи, кільках магазинів, зупинки та будинків у приватному секторі. Крім того, ворог поцілив у промислове підприємство. Станом на момент публікації допису, о 04:31, підрозділу ДСНС локалізують пожежу.
"На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків, працюють всі відповідні служби", - додав він.
Через декілька хвилин Брижинський уточнив, що кількість постраждалих становить 4 особи: дав жінки та два чоловіки. Причому чоловіки отримали тяжкі поранення. Наразі всі постраждалі перебувають у медичних закладах.
Також він підтвердив, що у місті пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислова підприємство. Крім того, один приватний будинок згорів.
Обстріли Чернігова та області
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Чернігів і Чернігівську область, використовуючи різні засоби для атаки.
Зокрема, в ніч на 25 травня окупанти завдали ракетно-дронового удару по регіону та обласному центру. Унаслідок обстрілу в різних регіонах області фіксувалися пожежі, а в самому Чернігові - було пошкоджено будівлю.
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