В Одесі лунають вибухи на тлі атаки ударних БпЛА (відбій)
В Одесі лунають потужні вибухи, місто атакують російські ударні безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
О 03:00 у місті було оголошено повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про наближення до міста групи "Шахедів" з акваторії Чорного моря.
Близько 03:25 у місті пролунали потужні вибухи через роботу сил ППО. Моніторингові канали повідомляли про наближення до міста 15 ударних БпЛА.
"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!", - написав Кіпер.
О 03:43 у місті пролунали повторні вибухи.
Оновлено 03:53
О 04:03 оголошено відбій повітряної тривоги в Одесі та Одеській області.
Видання "Суспільне" повідомляє про пожежу в місті після вибухів.
Дронові атаки Росії
Нагадаємо, попередня масована атака БпЛА по Одесі сталася ввечері 25 травня. У місті та області також лунали численні вибухи і працювали сили ППО.
В ніч на 26 травня російські "Шахеди" зруйнували житловий будинок і газопровід в Одеській області.
В ніч на 3 червня російський агресор запустив у напрямку України ударні дрони.
У Чернігові внаслідок ударів дронами-камікадзе є загиблі серед цивільного населення.
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