В Одесі лунають вибухи на тлі атаки ударних БпЛА (відбій)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Видання "Суспільне" повідомляє про пожежу в місті після вибухів.

О 04:03 оголошено відбій повітряної тривоги в Одесі та Одеській області.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!", - написав Кіпер.

Близько 03:25 у місті пролунали потужні вибухи через роботу сил ППО. Моніторингові канали повідомляли про наближення до міста 15 ударних БпЛА.

О 03:00 у місті було оголошено повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про наближення до міста групи "Шахедів" з акваторії Чорного моря.

Дронові атаки Росії

Нагадаємо, попередня масована атака БпЛА по Одесі сталася ввечері 25 травня. У місті та області також лунали численні вибухи і працювали сили ППО.

В ніч на 26 травня російські "Шахеди" зруйнували житловий будинок і газопровід в Одеській області.

В ніч на 3 червня російський агресор запустив у напрямку України ударні дрони.

У Чернігові внаслідок ударів дронами-камікадзе є загиблі серед цивільного населення.

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