Армия РФ потеряла за сутки более 1000 солдат и 12 самолетов, - ВСУ

Операция "Паутина" и воздушные удары России

Отметим, что указанная в отчете потеря 12 самолетов - это результат спецоперации СБУ "Паутина", в рамках которой ударные дроны уничтожили либо повредили 34% парка стратегической авиации России.

Добавим, что в ночь на 3 июня российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". От вражеского обстрела больше всего пострадали Чернигов и Одесса.

В результате ударов в Чернигове вспыхнули пожары, повреждены много домов, магазины, школа, ранены местные жители.

В Одессе мощные взрывы прогремели около 03:30 ночи.

Российские БпЛА повредили в городе жилые дома, гражданскую инфраструктуру и автомобили.

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