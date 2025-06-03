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Армия РФ потеряла за сутки более 1000 солдат и 12 самолетов, - ВСУ

Фото: Силы обороны нанесли россиянам много потерь за минувшие сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки со 2 на 3 июня, потери российских захватчиков составили 1100 солдат, 12 самолетов и 126 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 990 800 (+1100) человек ликвидировано;
  • танков - 10 881 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 671 (+8) ед;
  • артиллерийских систем - 28 623 (+48) ед;
  • РСЗО - 1402 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1176 (+1) ед;
  • самолетов - 384 (+12) ед;
  • вертолетов - 336 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 748 (+126) ед;
  • крылатых ракет - 3271 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50 607 (+145) ед;
  • специальной техники - 3905 ед.

Операция "Паутина" и воздушные удары России

Отметим, что указанная в отчете потеря 12 самолетов - это результат спецоперации СБУ "Паутина", в рамках которой ударные дроны уничтожили либо повредили 34% парка стратегической авиации России.

Добавим, что в ночь на 3 июня российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". От вражеского обстрела больше всего пострадали Чернигов и Одесса.

В результате ударов в Чернигове вспыхнули пожары, повреждены много домов, магазины, школа, ранены местные жители.

В Одессе мощные взрывы прогремели около 03:30 ночи.

Российские БпЛА повредили в городе жилые дома, гражданскую инфраструктуру и автомобили.

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