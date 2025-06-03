ua en ru
Вт, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Армія РФ втратила за добу понад 1000 солдатів і 12 літаків, - ЗСУ

Вівторок 03 червня 2025 07:37
UA EN RU
Армія РФ втратила за добу понад 1000 солдатів і 12 літаків, - ЗСУ Фото: Сили оборони завдали росіянам багато втрат за минулу добу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 2 на 3 червня, втрати російських загарбників становили 1100 солдатів, 12 літаків і 126 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 990 800 (+1100) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 881 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 671 (+8) од.;
  • артилерійських систем - 28 623 (+48) од.;
  • РСЗВ - 1402 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1176 (+1) од.;
  • літаків - 384 (+12) од.;
  • гелікоптерів - 336 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 748 (+126) од.;
  • крилатих ракет - 3271 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 50 607 (+145) од.;
  • спеціальної техніки - 3905 од.

Армія РФ втратила за добу понад 1000 солдатів і 12 літаків, - ЗСУ

Операція "Павутина" і повітряні удари Росії

Зазначимо, що вказана у звіті втрата 12 літаків - це результат спецоперації СБУ "Павутина", в рамках якої ударні дрони знищили або пошкодили 34% парку стратегічної авіації Росії.

Додамо, що в ніч на 3 червня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Від ворожого обстрілу найбільше постраждали Чернігів та Одеса.

Внаслідок ударів у Чернігові спалахнули пожежі, пошкоджено багато будинків, магазини, школа, є поранені місцеві жителі.

В Одесі потужні вибухи прогриміли близько 03:30 ночі.

Російські БпЛА пошкодили у місті житлові будинки, цивільну інфраструктуру та автомобілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У Білому домі озвучили реакцію Трампа на удари СБУ по літаках РФ
У Білому домі озвучили реакцію Трампа на удари СБУ по літаках РФ
DAILY
Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар