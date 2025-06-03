Армія РФ втратила за добу понад 1000 солдатів і 12 літаків, - ЗСУ
За останню добу з 2 на 3 червня, втрати російських загарбників становили 1100 солдатів, 12 літаків і 126 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 990 800 (+1100) осіб ліквідовано;
- танків - 10 881 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 22 671 (+8) од.;
- артилерійських систем - 28 623 (+48) од.;
- РСЗВ - 1402 (+1) од.;
- засоби ППО - 1176 (+1) од.;
- літаків - 384 (+12) од.;
- гелікоптерів - 336 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 748 (+126) од.;
- крилатих ракет - 3271 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 50 607 (+145) од.;
- спеціальної техніки - 3905 од.
Операція "Павутина" і повітряні удари Росії
Зазначимо, що вказана у звіті втрата 12 літаків - це результат спецоперації СБУ "Павутина", в рамках якої ударні дрони знищили або пошкодили 34% парку стратегічної авіації Росії.
Додамо, що в ніч на 3 червня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Від ворожого обстрілу найбільше постраждали Чернігів та Одеса.
Внаслідок ударів у Чернігові спалахнули пожежі, пошкоджено багато будинків, магазини, школа, є поранені місцеві жителі.
В Одесі потужні вибухи прогриміли близько 03:30 ночі.
Російські БпЛА пошкодили у місті житлові будинки, цивільну інфраструктуру та автомобілі.
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