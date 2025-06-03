Армія РФ втратила за добу понад 1000 солдатів і 12 літаків, - ЗСУ

За останню добу з 2 на 3 червня, втрати російських загарбників становили 1100 солдатів, 12 літаків і 126 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2025 року орієнтовно становлять:

Операція "Павутина" і повітряні удари Росії

Зазначимо, що вказана у звіті втрата 12 літаків - це результат спецоперації СБУ "Павутина", в рамках якої ударні дрони знищили або пошкодили 34% парку стратегічної авіації Росії.

Додамо, що в ніч на 3 червня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Від ворожого обстрілу найбільше постраждали Чернігів та Одеса.

Внаслідок ударів у Чернігові спалахнули пожежі, пошкоджено багато будинків, магазини, школа, є поранені місцеві жителі.

В Одесі потужні вибухи прогриміли близько 03:30 ночі.

Російські БпЛА пошкодили у місті житлові будинки, цивільну інфраструктуру та автомобілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.