Армия РФ потеряла за сутки более 1000 солдат и 12 самолетов, - ВСУ
За последние сутки со 2 на 3 июня, потери российских захватчиков составили 1100 солдат, 12 самолетов и 126 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 990 800 (+1100) человек ликвидировано;
- танков - 10 881 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 22 671 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 28 623 (+48) ед;
- РСЗО - 1402 (+1) ед;
- средства ПВО - 1176 (+1) ед;
- самолетов - 384 (+12) ед;
- вертолетов - 336 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 748 (+126) ед;
- крылатых ракет - 3271 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 50 607 (+145) ед;
- специальной техники - 3905 ед.
Операция "Паутина" и воздушные удары России
Отметим, что указанная в отчете потеря 12 самолетов - это результат спецоперации СБУ "Паутина", в рамках которой ударные дроны уничтожили либо повредили 34% парка стратегической авиации России.
Добавим, что в ночь на 3 июня российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". От вражеского обстрела больше всего пострадали Чернигов и Одесса.
В результате ударов в Чернигове вспыхнули пожары, повреждены много домов, магазины, школа, ранены местные жители.
В Одессе мощные взрывы прогремели около 03:30 ночи.
Российские БпЛА повредили в городе жилые дома, гражданскую инфраструктуру и автомобили.
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