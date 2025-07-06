Армія РФ втратила за добу 1180 солдатів, літак і систему ППО, - Генштаб

Повітряні атаки Росії

Цієї ночі російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

В результаті падіння уламків і прильотів, у Київській області пошкоджені будинки у Вишгородській громаді.

А в Запоріжжі та передмісті обласного центру пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.