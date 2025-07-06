Армія РФ втратила за добу 1180 солдатів, літак і систему ППО, - Генштаб

За останню добу з 5 на 6 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1180 солдатів, 2 танки і 39 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2025 року орієнтовно становлять:
Зазначимо, що втрачений літак імовірно був уражений українськими дронами під час атаки на аеродром "Борисоглєбськ", де базуються винищувачі росіян.
Цієї ночі російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
В результаті падіння уламків і прильотів, у Київській області пошкоджені будинки у Вишгородській громаді.
А в Запоріжжі та передмісті обласного центру пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка.
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