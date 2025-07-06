Армия РФ потеряла за сутки 1180 солдат, самолет и систему ПВО, - Генштаб

Воздушные атаки России

Отметим, что потерянный самолет предположительно был уничтожен украинскими дронами во время атаки на российский аэродром "Борисоглебск", где базируются истребители агрессора.

Добавим, что минувшей ночью российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В результате падения обломков и прилетов, в Киевской области повреждены дома в Вышгородской общине.

А в Запорожье и пригороде областного центра повреждены складские помещения и сельхозтехника.

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