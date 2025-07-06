Армия РФ потеряла за сутки 1180 солдат, самолет и систему ПВО, - Генштаб

За последние сутки с 5 на 6 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1180 солдат, 2 танка и 39 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 6 июля 2025 года ориентировочно составляют:
Отметим, что потерянный самолет предположительно был уничтожен украинскими дронами во время атаки на российский аэродром "Борисоглебск", где базируются истребители агрессора.
Добавим, что минувшей ночью российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В результате падения обломков и прилетов, в Киевской области повреждены дома в Вышгородской общине.
А в Запорожье и пригороде областного центра повреждены складские помещения и сельхозтехника.
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