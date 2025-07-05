Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ

Сили оборони України атакували аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області в ніч на 5 липня. Там базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С і Су-30СМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Слід зауважити, що це не перша атака на навчальний центр та авіабазу. Зокрема, у жовтні 2024 року дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 , а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ".

На аеродромі "Борисоглєбськ" базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35 повітряно-космічних сил Росії.

У місті Борисоглєбськ Воронезької області розташований Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу та однойменна авіабаза.

"Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні. google.com/maps

Операцію здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни у мережі повідомляли про вибухи у Борисоглєбську, а супутники зафіксували пожежу у районі аеродрому.

Також в ніч на 5 липня було гучно в Енгельсі та Чебоксарах (Чувашська Республіка).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.