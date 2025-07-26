Армія РФ готує наступ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей: подробиці

Росіяни намагаються розвинути наступальні дії на Новопавлівському напрямку, попри значні втрати у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОСУВ "Хортиця".

Українські військові також зазначили, що в районі окреслених населених пунктів, що розташовані на меті Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей, тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

"На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили свої атакувальні зусилля в районі Зеленого Гаю, Олександрограда, Воскресенки, Темирівки та Комишувахи", - йдеться у повідомленні прес-служби ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на фронті

Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 25 липня, армія росіян втратила на фронті 1080 солдатів і 209 одиниць військової техніки.

Головком ЗСУ Олександр Сирський раніше заявив, що російські окупанти мобілізували максимальну кількість ресурсів для реалізації своїх планів на фронті. Однак українські війська зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога.

Окрім того, за його словами, російські окупанти щодня втрачають на полі бою не менше тисячі одиниць живої сили вбитими та пораненими. Це ціна, яку росіяни платять за свій "літній наступ" в Україні.

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