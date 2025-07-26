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Армия РФ готовит наступление на границе Днепропетровской и Запорожской областей: подробности

Суббота 26 июля 2025 10:10
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Армия РФ готовит наступление на границе Днепропетровской и Запорожской областей: подробности Фото: армия РФ готовит наступление на границе Днепропетровской и Запорожской областей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне пытаются развить наступательные действия на Новопавловском направлении, несмотря на значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОСУВ "Хортица".

"На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили свои атакующие усилия в районе Зеленого Гая, Александрограда, Воскресенки, Темировки и Камышевахи", - говорится в сообщении пресс-службы ОСУВ "Хортица".

Украинские военные также отметили, что в районе очерченных населенных пунктов, расположенных на территории Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

Армия РФ готовит наступление на границе Днепропетровской и Запорожской областей: подробности

Ситуация на фронте

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 25 июля, армия россиян потеряла на фронте 1080 солдат и 209 единиц военной техники.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что российские оккупанты мобилизовали максимальное количество ресурсов для реализации своих планов на фронте. Однако украинские войска сохраняют потенциал для разгрома наступательных группировок врага.

Кроме того, по его словам, российские оккупанты ежедневно теряют на поле боя не менее тысячи единиц живой силы убитыми и ранеными. Это цена, которую россияне платят за свое "летнее наступление" в Украине.

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