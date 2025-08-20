Армія оборони Ізраїлю почала наступ на місто Газа: околиці вже під контролем

Армія оборони Ізраїлю наступ на місто Газа в однойменному секторі. Околиці міста вже взяті під контроль ізраїльськими військовослужбовцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Спікер АОІ бригадний генерал Ефраїм Дефрін підтвердив початок наступу. За його словами, для утримання міста буде збільшено чисельність підрозділів, які забезпечують проведення операції - тільки цього тижня буде розіслано 60 тисяч повісток резервістам, а до кінця серпня - ще 20 тисяч.
Дефрін підтвердив, що ЦАХАЛ працює над забезпеченням евакуації цивільних з Гази, а також надання їм гуманітарної та медичної допомоги.
За словами генерала, цього тижня понад 15 бойовиків ХАМАС спробували атакувати пост ЦАХАЛу в Хан-Юнісі. Внаслідок атаки троє солдатів отримали поранення, один із них у важкому стані.
Зазначимо, за даними ЗМІ, тільки 20 серпня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац схвалив план з захоплення міста Газа. Операція отримала назву "Колісниця Гідеона II". За даними ЦАХАЛ п'ять дивізій армії оборони Ізраїлю, що складаються з десятків тисяч військовослужбовців, візьмуть участь у запланованому військовому наступі проти ХАМАС у місті Газа.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу неодноразово говорив, що ЦАХАЛ має намір взяти під контроль усю Газу. Однак, за його словами, Ізраїль не планує окуповувати цю територію, а лише "звільнити її від ХАМАС". В серпні Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план Біньяміна Нетаньягу щодо повного контролю над містом Газа.
