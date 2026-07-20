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Армія Британії відпрацювала удари по рідному місту Путіна

13:04 20.07.2026 Пн
2 хв
Лондон готується до різних сценаріїв конфлікту з Росією
aimg Юлія Капітонова
Фото: Британські військові активно готуються до можливої війни з Росією (Getty Images)

Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу - російському місту, в якому народився диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Армія Великої Британії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам у разі можливого зіткнення.

У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники Nyan.

За словами британських військових, ці дрони мають дальність польоту майже 250 км.

Їхнє ключове завдання - ураження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів і військові командні пункти ворога.

До речі, навчання відбувалися на базі в Тапі, яка розташована приблизно за 250 км по прямій від Санкт-Петербурга.

Як відомо, у цьому регіоні розташовані стратегічно важлива військово-морська база РФ Кронштадт і військовий аеродром Левашово.

"Під час навчань ми перевіряли, чи може він (дрон Nyan -ред.) долетіти звідси до Санкт-Петербурга. Усе залежить від протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби противника, що впливає на те, як нам доведеться маневрувати", - пояснив один із британських військових.

Також зазначається, що безпілотники Nyan замінюють роту танків Challenger 2, яка перебувала в Естонії протягом десяти років.

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Санкт-ПетербургАтака дронівВолодимир Путін