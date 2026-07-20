Армия Британии отработала удары по родному городу Путина

Британские войска отработали удары по Санкт-Петербургу - российскому городу, в котором родился диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
Армия Великобритании как страны-члена НАТО готовится дать отпор российским захватчикам в случае возможного столкновения.
В рамках недавних учений британские военные применили новейшие реактивные беспилотники Nyan.
По словам британских военных, эти дроны имеют дальность полета около 250 км.
Их ключевая задача - поражение таких целей, как нефтехранилища, склады боеприпасов и военные командные пункты врага.
Кстати, учения проходили на базе в Тапе, которая расположена примерно в 250 км по прямой от Санкт-Петербурга.
Как известно, в этом регионе находится стратегически важная военно-морская база РФ Кронштадт и военный аэродром Левашово.
"Во время учений мы проверяли, может ли он (дрон Nyan-ред.) долететь отсюда до Санкт-Петербурга. Все зависит от противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника, что влияет на то, как нам придется маневрировать", - объяснил один из британских военных.
Также указано, что беспилотники Nyan заменяют роту танков Challenger 2, которая находилась в Эстонии в течение десяти лет.
Как ранее сообщало РБК-Украина, министр обороны Литвы назвали вероятные цели Путина после Украины.
Кстати, стало известно, что Путин приказал своим войскам следить за учениями НАТО.
Также недавно Мерц перечислил страны, которым грозит новая агрессия России.