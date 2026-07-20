Армия Великобритании как страны-члена НАТО готовится дать отпор российским захватчикам в случае возможного столкновения.

В рамках недавних учений британские военные применили новейшие реактивные беспилотники Nyan.

По словам британских военных, эти дроны имеют дальность полета около 250 км.

Их ключевая задача - поражение таких целей, как нефтехранилища, склады боеприпасов и военные командные пункты врага.

Кстати, учения проходили на базе в Тапе, которая расположена примерно в 250 км по прямой от Санкт-Петербурга.

Как известно, в этом регионе находится стратегически важная военно-морская база РФ Кронштадт и военный аэродром Левашово.

"Во время учений мы проверяли, может ли он (дрон Nyan-ред.) долететь отсюда до Санкт-Петербурга. Все зависит от противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника, что влияет на то, как нам придется маневрировать", - объяснил один из британских военных.

Также указано, что беспилотники Nyan заменяют роту танков Challenger 2, которая находилась в Эстонии в течение десяти лет.