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Армия Британии отработала удары по родному городу Путина

13:04 20.07.2026 Пн
2 мин
Лондон готовится к разным сценариям конфликта с Россией
aimg Юлия Капитонова
Фото: Британские военные активно готовятся к возможной войне с Россией (Getty Images)

Британские войска отработали удары по Санкт-Петербургу - российскому городу, в котором родился диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Армия Великобритании как страны-члена НАТО готовится дать отпор российским захватчикам в случае возможного столкновения.

В рамках недавних учений британские военные применили новейшие реактивные беспилотники Nyan.

По словам британских военных, эти дроны имеют дальность полета около 250 км.

Их ключевая задача - поражение таких целей, как нефтехранилища, склады боеприпасов и военные командные пункты врага.

Кстати, учения проходили на базе в Тапе, которая расположена примерно в 250 км по прямой от Санкт-Петербурга.

Как известно, в этом регионе находится стратегически важная военно-морская база РФ Кронштадт и военный аэродром Левашово.

"Во время учений мы проверяли, может ли он (дрон Nyan-ред.) долететь отсюда до Санкт-Петербурга. Все зависит от противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника, что влияет на то, как нам придется маневрировать", - объяснил один из британских военных.

Также указано, что беспилотники Nyan заменяют роту танков Challenger 2, которая находилась в Эстонии в течение десяти лет.

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