ua en ru
Пн, 20 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Армия Британии отработала удары по родному городу Путина

13:04 20.07.2026 Пн
2 мин
Лондон готовится к разным сценариям конфликта с Россией
aimg Юлия Капитонова
Армия Британии отработала удары по родному городу Путина Фото: Британские военные активно готовятся к возможной войне с Россией (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Британские войска отработали удары по Санкт-Петербургу - российскому городу, в котором родился диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Армия Великобритании как страны-члена НАТО готовится дать отпор российским захватчикам в случае возможного столкновения.

В рамках недавних учений британские военные применили новейшие реактивные беспилотники Nyan.

По словам британских военных, эти дроны имеют дальность полета около 250 км.

Их ключевая задача - поражение таких целей, как нефтехранилища, склады боеприпасов и военные командные пункты врага.

Кстати, учения проходили на базе в Тапе, которая расположена примерно в 250 км по прямой от Санкт-Петербурга.

Как известно, в этом регионе находится стратегически важная военно-морская база РФ Кронштадт и военный аэродром Левашово.

"Во время учений мы проверяли, может ли он (дрон Nyan-ред.) долететь отсюда до Санкт-Петербурга. Все зависит от противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника, что влияет на то, как нам придется маневрировать", - объяснил один из британских военных.

Также указано, что беспилотники Nyan заменяют роту танков Challenger 2, которая находилась в Эстонии в течение десяти лет.

Как ранее сообщало РБК-Украина, министр обороны Литвы назвали вероятные цели Путина после Украины.

Кстати, стало известно, что Путин приказал своим войскам следить за учениями НАТО.

Также недавно Мерц перечислил страны, которым грозит новая агрессия России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Санкт-Петербург Атака дронов Владимир Путин
Новости
Сырский раскрыл положение дел в Константиновке, куда вошли россияне
Сырский раскрыл положение дел в Константиновке, куда вошли россияне
Аналитика
Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне