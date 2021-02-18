Армения одобрила применение в стране российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что в стране одобрили применение вакцин против коронавируса компаний "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer. Вакцинация запланирована на начало марта.

"Профессиональная комиссия одобрила применение AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V". По Pfizer есть вопросы, связанные с температурным режимом, которые необходимо обеспечить", - сказала Аванесян.

По ее словам, в первую очередь будут делать прививки людям, которые входят в группу риска.

"Это лица старше 65 лет, медработники, хронические больные, бенефициарии и сотрудники закрытых учреждений и прочие. На данный момент дети в программу вакцинации не входят", - сказала Аванесян.