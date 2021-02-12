ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Беларуси разрешили вакцинировать "Спутником V" людей старше 60 лет

Новина українською → Беларусь, Пятница 12 февраля 2021 17:22
В Беларуси разрешили вакцинировать "Спутником V" людей старше 60 лет Фото: вакцина "Спутник V" (sputnikvaccine.com)
Автор: Юлия Струк

В Беларуси Министерство здравоохранения одобрило применение российской вакцины "Спутник V" для прививок людям старше 60 лет, Республика стала первой страной, которая зарегистрировала российский препарат.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

Указано, что заключение приняли специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении и другие эксперты в области инфектологии, эпидемиологии и генетики. Они проанализировали регистрационное досье препарата.

Кроме того, ранее и.о. министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич анонсировал, что в лабораториях Беларуси до конца года должна была быть произведена первая партия российской вакцины. А к промышленному производству "Спутника" республика планирует приступить в 2021 году.

Напомним, в конце 2020 года Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины прибыла 29 декабря.

Отмечалось, что в стране создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь.

Как писало РБК-Украина, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует прививаться от коронавируса.

Отметим, республика намерена разработать свою вакцину от COVID. На ее создание может уйти около 5 млн белорусских рублей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Беларусь вакцина от коронавируса
NEWS
Непогода в Украине: школам рекомендуют перейти на дистанционный формат
Непогода в Украине: школам рекомендуют перейти на дистанционный формат
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир